De Bruyne, il primo incontro con Allegri sarà inedito e molto suggestivo

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Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne si preparano a vivere il loro primo appuntamento da protagonisti del nuovo Napoli. L'occasione sarà la cerimonia inaugurale del Centenario, in programma domani in piazza del Plebiscito, dove è attesa una partecipazione di pubblico paragonabile a quella delle grandi serate dello stadio Diego Armando Maradona. L'evento celebrerà i cento anni di storia del club e offrirà ai tifosi la possibilità di vedere insieme, per la prima volta, il nuovo allenatore e il fuoriclasse belga. Un incontro suggestivo, come scritto dal Cds oggi in edicola.

La festa del Centenario apre una nuova era

La serata "Napoli 100" sarà soprattutto una grande celebrazione della storia azzurra, con il calcio che lascerà spazio all'entusiasmo e al coinvolgimento dei tifosi. Difficilmente ci sarà modo di approfondire temi legati al mercato o ai programmi della nuova stagione, ma l'incontro tra Allegri e De Bruyne rappresenterà comunque uno dei momenti più attesi dell'evento. Il primo incrocio tra due figure destinate a ricoprire un ruolo centrale nel nuovo corso del Napoli alimenta inevitabilmente curiosità e aspettative. Sarà un'occasione simbolica, capace di unire passato e futuro, nella speranza che il clima di festa possa rappresentare anche il punto di partenza di un progetto ambizioso, pronto a regalare nuove soddisfazioni ai tifosi azzurri.