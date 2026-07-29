Calciomercato Napoli, si entra nel vivo: vicina la prima cessione importante

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Jesper Lindstrom è sempre più vicino a lasciare il Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'esterno danese potrebbe essere il primo giocatore a salutare il club azzurro in questa fase di mercato. Il quotidiano spiega che il ritiro di Dimaro avrebbe confermato come il classe 2000 non rientri nei piani tecnici per la prossima stagione. La destinazione più probabile è la Germania, dove lo Schalke 04 è al lavoro per riportarlo in Bundesliga.

Lindstrom verso l'addio, Schalke in pole

Nelle ultime ore si è registrato anche l'interesse del Fenerbahce. Il club turco, infatti, non sarebbe stato in Italia soltanto per seguire Rafael Leao, ma avrebbe raccolto informazioni anche su Lindstrom, che resta un obiettivo di mercato