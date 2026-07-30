Centenario SSC Napoli, coniata moneta celebrativa in argento

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SSC Napoli, una moneta celebra cento anni di storia: l’omaggio della Repubblica Italiana al club azzurro

Cento anni di passione, identità e appartenenza trovano spazio nella nuova emissione della Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana. La moneta da 5 euro dedicata al centenario della SSC Napoli celebra una delle società sportive più rappresentative del calcio italiano, trasformando un anniversario storico in un simbolo destinato a conservare nel tempo la memoria del club. Realizzata in argento con finitura Proof, la moneta racconta il profondo legame tra la squadra e la città, un rapporto costruito attraverso emozioni, successi e una forte identità collettiva iniziata nel 1926.

Il simbolo del Napoli tra stemma, città e Stadio Maradona

Il nuovo tondello celebra il percorso centenario della società attraverso immagini fortemente evocative. Sul dritto è raffigurato lo stemma ufficiale della SSC Napoli, arricchito da dettagli colorati che ne valorizzano la riconoscibilità, con le date “1926” e “2026” ai lati della composizione a rappresentare i cento anni di storia azzurra. Il rovescio propone invece una rappresentazione simbolica di Napoli, con il Vesuvio sullo sfondo e lo Stadio Diego Armando Maradona in primo piano. L’impianto sportivo, cuore delle emozioni dei tifosi, diventa così il punto d’incontro tra il club e il territorio, raccontando un legame profondo e indissolubile che continua da un secolo.