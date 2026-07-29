Badiashile, c'è già la proposta per l'ingaggio: svelata la cifra

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli, spiegando che la priorità di Giovanni Manna è l'acquisto di un difensore centrale dopo il grave infortunio di Alessandro Buongiorno. Il nome in cima alla lista è quello di Benoît Badiashile, 25enne del Chelsea, che piace per caratteristiche, età e margini di crescita.

Badiashile è il primo obiettivo del Napoli, ma prima servono le cessioni

Secondo il quotidiano, il Napoli ha già avviato i primi contatti con il club inglese e con l'entourage del giocatore. L'idea è quella di impostare l'operazione con un prestito oneroso da circa 3 milioni di euro, affiancato da un riscatto da definire, mentre al difensore verrebbe proposto un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione.