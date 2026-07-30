Nasce l'Italia di Mancini: nel 4-3-3 ci sarà spazio anche per un azzurro?

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Il 4-3-3 rappresenta il punto di partenza della nuova Italia di Roberto Mancini, ma il commissario tecnico valuta anche soluzioni tattiche alternative per la sua Italia. Tra queste c'è il 4-2-3-1, sistema che potrebbe valorizzare al meglio diversi interpreti del reparto offensivo. In questo schieramento Moise Kean avrebbe la possibilità di agire da seconda punta centrale, sfruttando le sue caratteristiche in appoggio al centravanti.

Raspadori e Zaniolo tra le opzioni offensive

Non c'è però soltanto Kean tra i possibili protagonisti del nuovo assetto. Anche Giacomo Raspadori potrebbe esprimersi al meglio nella posizione alle spalle della punta, così come Nicolò Zaniolo, che dopo il grave infortunio ha progressivamente modificato il proprio modo di interpretare il ruolo. L'ex Roma, infatti, non è più un'ala pura, ma rende maggiormente da trequartista o da rifinitore centrale. Zaniolo resta comunque in corsa anche per un impiego sulle corsie offensive, dove si giocherà una maglia con Vergara, Raspadori e Koleosho, offrendo a Mancini diverse soluzioni per costruire un attacco versatile e imprevedibile.