Cinque esuberi pesano sul monte ingaggi: ecco quanti soldi possono liberare

vedi letture

Nel mirino ci sarebbero anche Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne

Tuttosport analizza il piano del Napoli per alleggerire il monte ingaggi e riequilibrare il bilancio. Secondo il quotidiano, il club azzurro sta lavorando a una serie di cessioni per ridurre il peso degli stipendi e raggiungere gli obiettivi economici prefissati. Nel mirino ci sarebbero soprattutto Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, il cui impatto complessivo sul bilancio rappresenta una voce significativa dei costi. Per questo motivo la società starebbe valutando la possibilità di cedere entrambi, qualora si presentassero le condizioni giuste.

Esuberi che pesano sul bilancio

Oltre ai due big, il Napoli punta a trovare una sistemazione anche per Jens Cajuste, Cyril Ngonge, Walid Cheddira, Nosa Obaretin e Jesper Lindstrom. Secondo Tuttosport, tutti e cinque sono fuori dal progetto tecnico e incidono sul bilancio del club con circa 7,3 milioni di euro lordi di ingaggi complessivi, motivo per cui le loro uscite sono considerate una priorità in questa fase del mercato. Nei prossimi giorni in questo senso sono attese ulteriori novità sulle partenze.