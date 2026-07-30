Festa Centenario organizzata dal club: invitata anche la famiglia di Maradona
La grande festa per il Centenario del Napoli vedrà anche la presenza della famiglia di Diego Armando Maradona. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, all'evento "Napoli 100" prenderà parte Diego Maradona Jr., che continua a costruire il proprio percorso nel mondo del calcio portando con sé il peso e l'orgoglio di un cognome che ha segnato la storia del club azzurro.
Attesi anche i familiari di Maradona dall'Argentina
Oltre a Diego Maradona Jr. arriveranno a Napoli anche altri familiari del Pibe de Oro direttamente dall'Argentina. Il quotidiano sottolinea che gli ospiti alloggeranno all'Hotel de Bonart, in corso Vittorio Emanuele, per partecipare alle celebrazioni dedicate ai cento anni del club. Una presenza dal forte valore simbolico, nel segno di un legame indissolubile: dove c'è il Napoli, c'è anche il ricordo di Diego Armando Maradona.
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