Festa Centenario organizzata dal club: invitata anche la famiglia di Maradona

Festa Centenario organizzata dal club: invitata anche la famiglia di MaradonaTuttoNapoli.net
Oggi alle 15:00Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Confermata la partecipazione dei familiari di Diego Armando Maradona all'evento "Napoli 100": atteso anche Diego Maradona Jr.

La grande festa per il Centenario del Napoli vedrà anche la presenza della famiglia di Diego Armando Maradona. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, all'evento "Napoli 100" prenderà parte Diego Maradona Jr., che continua a costruire il proprio percorso nel mondo del calcio portando con sé il peso e l'orgoglio di un cognome che ha segnato la storia del club azzurro.

Attesi anche i familiari di Maradona dall'Argentina

Oltre a Diego Maradona Jr. arriveranno a Napoli anche altri familiari del Pibe de Oro direttamente dall'Argentina. Il quotidiano sottolinea che gli ospiti alloggeranno all'Hotel de Bonart, in corso Vittorio Emanuele, per partecipare alle celebrazioni dedicate ai cento anni del club. Una presenza dal forte valore simbolico, nel segno di un legame indissolubile: dove c'è il Napoli, c'è anche il ricordo di Diego Armando Maradona.