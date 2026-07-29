Monte ingaggi Napoli: sforato con Conte, ecco di quanto verrà tagliato
Il Napoli continua a lavorare sul fronte delle uscite con l'obiettivo di riportare sotto controllo il monte ingaggi. Secondo quanto evidenziato da Tuttosport, il costo complessivo degli stipendi è aumentato sensibilmente rispetto alla scorsa stagione, passando da 109 a 125 milioni di euro lordi, cifra che può arrivare fino a 150 milioni considerando anche i bonus.
Monte ingaggi, l'obiettivo di De Laurentiis
Un incremento del 14,7% che il club intende correggere nel più breve tempo possibile, in linea con la strategia indicata dal presidente Aurelio De Laurentiis. L'obiettivo della società è quello di riportare la massa salariale complessiva in una fascia compresa tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Per raggiungere questo traguardo, secondo Tuttosport, il Napoli dovrà ancora alleggerire il bilancio di circa 35 milioni di euro di stipendi, motivo per cui nelle prossime settimane il mercato in uscita sarà una priorità per la dirigenza azzurra.
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