De Bruyne rinato: ha ricominciato a divertirsi sul serio grazie ad Allegri

De Bruyne si diverte di nuovo: la seconda vita da regista con Allegri, tra un fuoriclasse senza tempo e un 35enne mediano

Dopo un anno infelice, segnato dal grave infortunio e dalla mancanza di feeling con Conte, De Bruyne sembra aver ricominciato a divertirsi sul serio. Il belga ha trovato in Allegri un interlocutore diverso, capace di offrirgli una prospettiva nuova: cambiargli il ruolo, portandolo davanti alla difesa, per allungare la carriera di un paio d’anni. Una svolta che sembrava lontana solo qualche settimana fa, dopo il confronto immortalato dalle telecamere a Villarreal e le polemiche sul rapporto con il tecnico, e che oggi racconta un giocatore ritrovato, protagonista della ripartenza azzurra.

La seconda vita di KDB: il fuoriclasse e il “ragazzino” di 35 anni

La seconda vita di KDB, scrive il Corriere dello Sport, è il grande incontro tra un fuoriclasse senza tempo con il calcio puro nelle vene e un ragazzino di 35 anni che corre e lotta come un mediano. Un’immagine efficace, che sintetizza la trasformazione del campione, adesso non più solo un trequartista chiamato a inventare, ma un regista capace di dettare i tempi, verticalizzare e anche rincorrere gli avversari. Contro il Bodo/Glimt ha creato sette occasioni e ha mostrato di poter reggere il nuovo ruolo, dando ragione alla scelta di Allegri.

Regia a lui fino a gennaio: la sfida di Torino

Il peso di De Bruyne è destinato a crescere. Con Lobotka fermo per circa sei settimane, il belga sarà il primo padrone della regia del Napoli, a partire dallo scontro diretto con la Juventus allo Stadium e dalla trasferta di Oporto. Per Allegri, che non potrà essere in panchina contro i bianconeri, la sua tenuta e la sua leadership saranno decisive per tenere in equilibrio un centrocampo ridotto dagli infortuni e per consolidare la ritrovata continuità di risultati.