Juventus-Napoli, da Torino: scontro diretto tra deluse, ma il bicchiere di Allegri è mezzo pieno
Il successo di Monza permette al Napoli di ritrovare entusiasmo dopo un periodo complicato. È questa l'analisi proposta da Tuttosport, che sottolinea come la classifica resti ancora deficitaria, ma il largo successo esterno possa rappresentare un nuovo punto di partenza: "Anche se i sei punti di distanza dal Como quarto oggi sembrano tantissimi, Allegri può assolutamente considerare in corso di riempimento un bicchiere rimasto fin troppo vuoto nei primi mesi della stagione". Prima del poker di Monza, infatti, gli azzurri avevano raccolto appena un punto nelle precedenti due giornate, con il 3-3 contro la Roma arrivato dopo la sconfitta di Venezia.
Tuttosport: "Napoli-Juve, scontro diretto tra deluse che vogliono rifarsi"
Adesso l'attenzione si sposta sulla trasferta contro la Juventus: "Quello di domenica con la Juventus diventa allora uno scontro diretto tra deluse che vogliono rifarsi, al quale però gli azzurri arrivano con una spinta emotiva completamente diversa, visto il ko incassato ieri sera dai bianconeri a Marassi contro il Genoa". Il Napoli si presenta dunque allo Stadium rinfrancato dal 4-1 di Monza, mentre la squadra di Luciano Spalletti dovrà reagire alla sconfitta arrivata nell'ultimo turno.
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