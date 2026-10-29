Un dato del Napoli di Allegri stravolge i dibattiti sul corto muso

Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport esalta il Napoli e Allegri per la vittoria di ieri contro il Monza per 4-1: "Servivano i tre punti e i tre punti sono arrivati. Bisognava cancellare la figuraccia di Venezia e dimenticare la rimonta subita con la Roma. Per la classifica e per il morale, per presentarsi al meglio alla sfida di domenica con la Juve del grande ex Spalletti, affondato ieri dal suo allievo De Rossi.

Il Napoli riparte da Monza, lo fa con un poker che può essere la migliore benzina per un gruppo che ha iniziato la stagione fra mille difficoltà". La chiusura è statistica: "Quattro reti che regalano la vittoria esterna dopo più di due mesi e che portano il bottino a undici nelle ultime tre partite. Una media impressionante, un dato che stravolgerà i dibattiti sul corto muso".