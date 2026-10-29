Hojlund torna il realista del gol: ora la prova Juventus per la conferma

L'editoriale de Il Mattino esalta Hojlund dopo il ritorno al gol contro il Monza: il danese si libera di un peso e trascina la rimonta del Napoli.

Il ritorno al gol di Rasmus Hojlund è al centro dell'editoriale de Il Mattino dopo il 4-1 del Napoli sul campo del Monza. Il quotidiano racconta la trasformazione del danese dopo otto partite senza reti: "È un Napoli allegro che trova la centrale di energia positiva proprio in Hojlund e nella sua ritrovata irresistibilità. Torna a parlare col gol, e il resto viene di conseguenza". Decisivo il lancio di Di Lorenzo che ha liberato l'attaccante: "La palla che gli ha messo sui piedi Di Lorenzo aprendo la linea difensiva del Monza era un regalo per il futuro, e Hojlund si è lanciato come una spider nella notte lombarda, accelerando e poi inchiodando al suo destino Noel Tornqvist".

Il Mattino: "Tra Napoli e Juventus, quella che arriva stropicciata è la squadra di Spalletti"

La rete sembra aver liberato definitivamente Hojlund: "Quel gol serviva al Napoli e serviva ad Hojlund per rimettersi in corsa, in un campionato che va a strappi e che ancora non lo vede tra le prime". Lo sguardo si sposta quindi sulla prossima sfida: "Il resto sono note positive, brividi vareleschi, e poi palleggio ed esuberanza, in attesa della partita con la Juventus, tra le due quella che arriva stropicciata è la squadra di Spalletti". Chiusura ancora dedicata al centravanti: "Le estenuanti percussioni sono state ripagate, le sponde e gli appoggi sono diventati bonus per avere il passaggio perfetto del capitano Di Lorenzo che sposa le sue caratteristiche e finalmente il sinistro ridiventa dispotico dominatore d’area. E Rasmus Hojlund torna il nitido realista del gol".