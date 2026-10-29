Nuovo stadio Napoli, il prossimo passo è il vertice tra ADL e il Comune: le novità

L'incontro tra ADL e Aponte non ha prodotto accelerazioni sul nuovo stadio. Q8 e potenziali partner attendono un passaggio fondamentale con il Comune.

L'incontro a Ginevra tra Aurelio De Laurentiis e Gianluigi Aponte non avrebbe prodotto particolari accelerazioni sul progetto per il nuovo stadio del Napoli. Lo riferisce Il Mattino, spiegando che il presidente azzurro ha illustrato al fondatore di MSC il piano elaborato dallo studio Gau Arena dell'architetto Zavanella per l'area dell'ex raffineria di Napoli Est, dove Kuwait Italia sta procedendo con le operazioni di bonifica. Il progetto è già stato mostrato ai vertici italiani di Q8, ma l'eventuale operazione resta subordinata a un passaggio ritenuto indispensabile: il coinvolgimento del Comune di Napoli. Nell'incontro con Aponte potrebbe essere stato affrontato anche il prolungamento della sponsorizzazione MSC, attualmente da 18 milioni di euro all'anno e in scadenza nel 2029.

Il vertice con il Comune è ormai considerato da tutti come il prossimo passo

Prima ancora di stabilire il prezzo per i 25 ettari individuati dal Napoli, valutati almeno 20 milioni, servirà dunque un confronto istituzionale: "Il vertice con il Comune per mostrare il progetto dello stadio di De Laurentiis, è ormai considerato da tutti come il prossimo passo". A Palazzo San Giacomo, sottolinea il quotidiano, nessuno avrebbe ancora visionato rendering o plastico dell'impianto. Sul tema è intervenuto anche il ministro dello Sport Andrea Abodi: "Lo sviluppo urbanistico delle città spetta ai sindaci non ai presidenti di club". Il progetto, infatti, trasformerebbe profondamente Napoli Est con parcheggi, opere fognarie, ristoranti e hotel: per questo un via libera preliminare del Comune viene considerato imprescindibile prima dei successivi passaggi amministrativi.