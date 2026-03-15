De Bruyne, voti alti dai quotidiani: "Fa la differenza, è tornato in gran forma!"
Il ritorno di Kevin De Bruyne dopo quattro mesi di stop continua a fare la differenza. Anche contro il Lecce, il suo ingresso ha cambiato il volto del Napoli, come confermano i giudizi molto positivi arrivati dai principali quotidiani sportivi. Per La Gazzetta dello Sport (7,5) il belga è stato decisivo: “In panchina studia la situazione, in campo risolve la gara individuando le zolle in cui fare la differenza. Scrive una storia diversa”.
I voti degli altri quotidiani per De Bruyne
Voto 7 per Repubblica: “Impatto eccellente, è tornato in gran forma”. Il Corriere dello Sport (6,5) sottolinea: “Entra e aumenta il tasso di qualità: è il suo Dna. Ricama calcio e alza la pressione”. Stesso voto per Tuttosport: “Torna lui e il Napoli segna subito. Classe fiammeggiante”. Sufficienza piena anche per il Corriere della Sera (6,5). Il rientro di De Bruyne si conferma decisivo per il finale di stagione.
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