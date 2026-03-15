Polemiche in Inter-Atalanta, Marotta chiede confronto agli arbitri: "Vogliono farcela pagare!"

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Non si placano le polemiche dopo il pareggio tra Inter e Atalanta, una gara finita 1-1 ma segnata da diversi episodi arbitrali contestati dai nerazzurri e destinati a far discutere anche nella corsa scudetto. A ricostruire quanto accaduto è La Gazzetta dello Sport, che racconta una serata molto tesa. L’episodio più discusso è il gol dell’Atalanta convalidato dopo controllo VAR. L’Inter protesta per un presunto fallo su Dumfries e Cristian Chivu va su tutte le furie, fino all’espulsione. Il difensore olandese sostiene di essere stato toccato, ma l’arbitro Manganiello conferma la decisione. Poco dopo i nerazzurri reclamano anche un rigore per un contatto tra Scalvini e Frattesi, ma il VAR non interviene.

Marotta ha chiesto un confronto alla squadra arbitrale

Nel dopogara la tensione resta alta: “Il clima diventa teso negli spogliatoi, dove scendono Marotta e Ausilio. Il presidente chiede un confronto con la squadra arbitrale”. Secondo il quotidiano, in casa Inter si respira nervosismo già da tempo: “Da parte dell’Inter si avverte un clima di ostilità… ‘Ce la vogliono far pagare…’ sussurra qualcuno”. Il confronto - si legge sul quotidiano rosa - proseguirà anche nelle sedi federali nei prossimi giorni.