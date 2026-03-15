Banda, che spavento: notte a Napoli all'Ospedale Cardarelli, ma è fuori pericolo

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Momenti di grande apprensione nel finale di Napoli-Lecce per il malore accusato da Lameck Banda. A raccontarlo è il Nuovo Quotidiano di Puglia, che in prima pagina titola: “Banda, la grande paura sul campo”. E racconta poi quanto accaduto ieri all'ala giallorossa, autrice tra l'altro di un'ottima prestazione, prima del malore.

Banda, notte a Napoli ma è fuori pericolo

L’esterno offensivo del Lecce si è accasciato improvvisamente negli ultimi minuti della partita, facendo temere il peggio. Il giocatore è stato subito soccorso e ha trascorso la notte in ospedale a Napoli per accertamenti, precisamente al Cardarelli. Fortunatamente le notizie arrivate nelle ore successive sono rassicuranti: Banda è fuori pericolo e le sue condizioni non destano preoccupazione.