Di Lorenzo torna per Napoli-Milan? Le ultime notizie sul capitano azzurro

vedi letture

Giovanni Di Lorenzo è il più vicino al rientro tra gli infortunati del Napoli. Il capitano punta al big match contro il Milan del 6 aprile al Maradona

Infortunio Di Lorenzo: salta Lecce e Cagliari

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte ha fatto chiarezza sui tempi di recupero del capitano del Napoli. Giovanni Di Lorenzo non sarà disponibile per le prossime due sfide di campionato: il match contro il Lecce e la trasferta di Cagliari, ultima gara prima della sosta internazionale.

Sosta nazionali decisive per il recupero del terzino azzurro

La pausa per le nazionali rappresenterà un momento chiave nel percorso di recupero di Di Lorenzo. Lo staff medico del Napoli sfrutterà le settimane di sosta per intensificare il programma di riabilitazione del difensore, con l'obiettivo di accelerare i tempi e averlo a disposizione il prima possibile.

Di Lorenzo-Milan: il capitano punta al rientro per il big match del 6 aprile

Il traguardo fissato è chiaro: Conte vuole Di Lorenzo in campo per Napoli-Milan del 6 aprile al Maradona, uno scontro diretto fondamentale per la corsa alla Champions League. Tra gli altri infortunati — Neres e Rrahmani — il capitano è quello più avanti nel recupero, e la sfida contro i rossoneri rappresenta la data cerchiata in rosso per il suo ritorno in campo.