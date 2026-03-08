McTominay verso il recupero: rientro in gruppo a Castel Volturno, ma si va con prudenza

Scott McTominay sta meglio e punta a rientrare in gruppo prima della sosta. Il dolore si attenua, ma lo staff azzurro non vuole rischiare ricadute.

McTominay in ripresa: martedì possibile ritorno agli allenamenti collettivi a Castel Volturno

Secondo Il Mattino, Scott McTominay potrebbe rientrare in gruppo già nella sessione di martedì a Castel Volturno. Il centrocampista scozzese sta meglio — il dolore all'infiammazione tendinea non è più così intenso — ma la parola d'ordine rimane prudenza. Non è escluso che il suo reinserimento nei lavori collettivi possa slittare di qualche giorno, in attesa di ulteriori valutazioni dello staff medico del Napoli.

Nazionale o ritiro a Napoli? Il dilemma di McTominay in vista della sosta e del Mondiale

L'ex Manchester United punta a recuperare prima della sosta internazionale, con l'obiettivo di rispondere alla convocazione della Nazionale scozzese. Allo stesso tempo, però, l'idea di restare a Napoli per prepararsi al meglio in vista del finale di stagione e del Mondiale rappresenta una tentazione concreta. Una decisione che dipenderà inevitabilmente dall'andamento del recupero fisico nelle prossime settimane.

Napoli-Lecce o Cagliari-Napoli: le due finestre per il ritorno in campo di McTominay

Se Napoli-Lecce non dovesse rappresentare il momento giusto per il rientro, l'alternativa è già segnata sul calendario: Cagliari-Napoli, ultima sfida prima della sosta, potrebbe essere l'occasione giusta per rivedere McTominay in campo. Conte spera di recuperarlo il prima possibile, consapevole che il centrocampista scozzese è una pedina imprescindibile nel scacchiere azzurro nel momento più caldo della corsa scudetto.