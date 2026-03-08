McTominay e Lobotka verso il recupero: Conte punta su di loro per Napoli-Lecce
Lobotka out contro il Torino: il regista slovacco punta al rientro contro il Lecce
Secondo il Corriere dello Sport, Antonio Conte vuole recuperare Stanislav Lobotka in vista di Napoli-Lecce. Il centrocampista slovacco aveva saltato la sfida contro il Torino a causa di un sovraccarico muscolare, con lo staff medico che aveva preferito gestirlo con prudenza per evitare rischi. Ora il numero 68 azzurro accelera il proprio percorso di recupero per tornare al più presto in cabina di regia.
McTominay: cinque partite di stop per l'infiammazione tendinea, ora il rientro si avvicina
Situazione più delicata per Scott McTominay, fermo da ben cinque partite consecutive. Lo scozzese si era fermato per la riacutizzazione di un'infiammazione tendinea, problema emerso nel corso del primo tempo di Genoa-Napoli al Marassi. Un infortunio che ha condizionato la seconda parte della stagione del centrocampista ex Manchester United, ora finalmente vicino al rientro in campo.
Napoli-Lecce: Conte recupera i suoi uomini chiave nel momento decisivo della stagione
Il tempismo non potrebbe essere più importante. Con la corsa alla Champions League entrata nella fase più calda, riavere a disposizione McTominay e Lobotka rappresenta una notizia fondamentale per il Napoli. Conte punta su entrambi per ritrovare equilibrio e qualità a centrocampo, reparto che senza i due titolarissimi ha mostrato qualche lacuna di troppo nelle ultime uscite.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro