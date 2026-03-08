McTominay e Lobotka verso il recupero: Conte punta su di loro per Napoli-Lecce

Antonio Conte spera di recuperare due pedine fondamentali per la sfida contro il Lecce. McTominay e Lobotka lavorano per tornare a disposizione del tecnico azzurro.

Lobotka out contro il Torino: il regista slovacco punta al rientro contro il Lecce

Secondo il Corriere dello Sport, Antonio Conte vuole recuperare Stanislav Lobotka in vista di Napoli-Lecce. Il centrocampista slovacco aveva saltato la sfida contro il Torino a causa di un sovraccarico muscolare, con lo staff medico che aveva preferito gestirlo con prudenza per evitare rischi. Ora il numero 68 azzurro accelera il proprio percorso di recupero per tornare al più presto in cabina di regia.

McTominay: cinque partite di stop per l'infiammazione tendinea, ora il rientro si avvicina

Situazione più delicata per Scott McTominay, fermo da ben cinque partite consecutive. Lo scozzese si era fermato per la riacutizzazione di un'infiammazione tendinea, problema emerso nel corso del primo tempo di Genoa-Napoli al Marassi. Un infortunio che ha condizionato la seconda parte della stagione del centrocampista ex Manchester United, ora finalmente vicino al rientro in campo.

Napoli-Lecce: Conte recupera i suoi uomini chiave nel momento decisivo della stagione

Il tempismo non potrebbe essere più importante. Con la corsa alla Champions League entrata nella fase più calda, riavere a disposizione McTominay e Lobotka rappresenta una notizia fondamentale per il Napoli. Conte punta su entrambi per ritrovare equilibrio e qualità a centrocampo, reparto che senza i due titolarissimi ha mostrato qualche lacuna di troppo nelle ultime uscite.