Infortunio Vergara, lunedì gli esami e le prime sensazioni del giocatore

vedi letture

Non solo rientri contro il Torino. C’è anche una nota stonata: l’infortunio ad Antonio Vergara. L’attaccante del Napoli è stato costretto a fermarsi a fine primo tempo e sostituito con Anguissa. Le prime indiscrezioni, visto che non c’è un bollettino medico, parlano di fascite plantare, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno raccontando che l’infiammazione dà molto fastidio al calciatore che lunedì effettuerà gli esami per capire l’entità dell’infortunio, se occorrerà riposo o altro per curarlo.

Altri big verso il rientro contro il Lecce

Al momento, sono ai box Lobotka, McTominay, Di Lorenzo, Rrahmani e Neres, ma i primi tre che potrebbero tornare ad allenarsi a stretto giro. Per lo slovacco Conte può stare comunque tranquillo, scrive il quotidiano sottolineando la bella prestazione di Gilmour: "Venerdì sera è tornato a brillare, invece, Gilmour Contro il Torino ha disputato una partita intera, senza sbavature in cabina di regia. Conte ha definito la sua prestazione “magistrale” e in effetti ha mostrato tutto il suo repertorio fatto di recupero palla e verticalizzazioni immediata. Una visione di gioco non comune".