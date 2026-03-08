Zaccagni-Lazio, futuro in bilico: Napoli e club esteri pronti all'assalto in estate

Il futuro di Mattia Zaccagni alla Lazio è tutt'altro che scontato. Tra problemi fisici e voci di mercato, l'esterno biancoceleste potrebbe lasciare la Capitale in estate.

Zaccagni a secco: pubalgia e infortuni frenano il talento della Lazio

Secondo il Corriere dello Sport, Mattia Zaccagni sta attraversando una delle stagioni più difficili della sua carriera. In questa stagione il fantasista biancoceleste è stato condizionato da una serie di problemi fisici — pubalgia, decorso post-operatorio e altri infortuni — che ne hanno fortemente limitato la continuità e il rendimento. Un'annata tutt'altro che positiva per uno dei giocatori più rappresentativi della Lazio.

Contratto fino al 2029 ma futuro incerto: Zaccagni resta un giocatore appetibile sul mercato

Nonostante le difficoltà fisiche, Zaccagni ha 30 anni e un contratto in scadenza nel 2029, e rimane un profilo interessante per diversi club. A gennaio scorso circolavano già rumors provenienti dall'estero sul suo conto, segnale che l'attenzione intorno al capitano della Lazio non si è mai spenta, nemmeno in un momento di forma non ottimale.

Napoli su Zaccagni: l'esterno biancoceleste torna nel mirino azzurro in vista del calciomercato estivo

Il Napoli, che aveva già sondato il terreno in passato, potrebbe tornare alla carica durante la sessione estiva di calciomercato. Non si escludono inoltre offerte da altri campionati europei, con la concorrenza che potrebbe farsi agguerrita. La prossima estate si preannuncia decisiva per il futuro di Zaccagni, sempre più lontano dalla certezza della maglia biancoceleste.