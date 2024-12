Editoriale Cds: "Kvaratskhelia risponde alle polemiche inutili con un altro assist"

vedi letture

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Pasquale Salvione esalta il Napoli e in modo particolare Kvaratskhelia, decisivo con l'assist per la vittoria.

"E' difficile fare a meno di questo Kvaratskhelia, sul campo ha risposto a tutte le polemiche inutili e stucchevoli della settimana. Non può essere condizionato dall’attesa del rinnovo del contratto un calciatore che si schiera con il suo popolo per la libertà della Georgia. In questa squadra e in questo Napoli è coinvolto totalmente, ha voglia di incidere e fare la differenza. L’allenatore punta su di lui, i compagni lo cercano, gli avversari lo temono: anche a Torino ha regalato l’assist vincente (da quando è arrivato in A è a 19)".