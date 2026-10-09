Scocca l'ora di Neres? Può diventare un'arma in più per Allegri: così sarà gestito

David Neres non parte titolare dallo scorso 4 gennaio. Dopo la lunga sosta e i problemi alla caviglia, il brasiliano può ritrovare una maglia dal 1'

Potrebbe essere arrivato finalmente il momento di David Neres. Come racconta Salvatore Caiazza su Il Roma, il brasiliano non gioca una partita da titolare dal 4 gennaio, quando si infortunò alla caviglia contro la Lazio. Il successivo tentativo di rientro con il Parma non andò a buon fine e il 26 gennaio Neres si sottopose a un intervento, saltando tutta la seconda parte della stagione. Anche con Massimiliano Allegri il suo utilizzo è stato finora limitato a qualche spezzone, ma le tre settimane di sosta gli hanno consentito di recuperare condizione: contro il Frosinone potrebbe così arrivare la prima maglia da titolare dopo oltre nove mesi.

Neres può diventare un'arma in più per Allegri

Con nove partite in meno di un mese, Allegri avrà bisogno di ampliare le rotazioni e Neres può rappresentare una soluzione preziosa sulla fascia destra. Il brasiliano dovrà contendersi il posto soprattutto con Politano, mentre l'infortunio di Vergara riduce ulteriormente le alternative. Giocando a piede invertito, Neres può aggiungere dribbling, imprevedibilità e pericolosità offensiva a un Napoli chiamato a ritrovare la vittoria dopo una partenza al di sotto delle aspettative. A scriverlo è Il Roma.