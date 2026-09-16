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Milan, ritorno in coppa dopo 575 giorni. Gazzetta dello Sport: “L’Europa chiamo”

Milan, ritorno in coppa dopo 575 giorni. Gazzetta dello Sport: “L’Europa chiamo”TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:55Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
. Il titolo scelto è “L’Europa chiamo”, con i rossoneri pronti a tornare in campo in una competizione continentale dopo 575 giorni.

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina di mercoledì 16 settembre al ritorno del Milan nelle coppe europee. Il titolo scelto è “L’Europa chiamo”, con i rossoneri pronti a tornare in campo in una competizione continentale dopo 575 giorni. A San Siro, alle ore 21, arriva il Benfica per l’esordio nell’Europa League. La Gazzetta presenta la sfida come l’inizio dell’“assalto all’EuroLeague mai vinta”, con Cissé, Ramos e Hutchinson tra i protagonisti attesi.

Milan-Benfica a San Siro, Roma-Inter “testa caldissima”

Spazio anche al big match Roma-Inter, definito “Testa caldissima”: di fronte la miglior difesa e il miglior attacco, con attenzione particolare al confronto tra Koné e Barella.