Prima pagina
Milan, ritorno in coppa dopo 575 giorni. Gazzetta dello Sport: “L’Europa chiamo”
TuttoNapoli.net
. Il titolo scelto è “L’Europa chiamo”, con i rossoneri pronti a tornare in campo in una competizione continentale dopo 575 giorni.
La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina di mercoledì 16 settembre al ritorno del Milan nelle coppe europee. Il titolo scelto è “L’Europa chiamo”, con i rossoneri pronti a tornare in campo in una competizione continentale dopo 575 giorni. A San Siro, alle ore 21, arriva il Benfica per l’esordio nell’Europa League. La Gazzetta presenta la sfida come l’inizio dell’“assalto all’EuroLeague mai vinta”, con Cissé, Ramos e Hutchinson tra i protagonisti attesi.
Milan-Benfica a San Siro, Roma-Inter “testa caldissima”
Spazio anche al big match Roma-Inter, definito “Testa caldissima”: di fronte la miglior difesa e il miglior attacco, con attenzione particolare al confronto tra Koné e Barella.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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