Napoli, è caccia al gol. Il Mattino: "Solo Hojlund non basta. Scatta l’allarme attacco"
La prima pagina de Il Mattino di mercoledì 16 settembre dedica spazio anche al Napoli e, in particolare, alle difficoltà offensive mostrate dagli azzurri in questo avvio di stagione. Il quotidiano pone l’accento sulla necessità di ritrovare maggiore incisività sotto porta. Il titolo scelto è eloquente: “Napoli, è caccia al gol. Solo Hojlund non basta. Scatta l’allarme attacco”.
Un tema che riguarda dunque il rendimento del reparto offensivo e la ricerca di nuove soluzioni per Massimiliano Allegri, chiamato ad aumentare la pericolosità della sua squadra e a trovare alternative realizzative oltre a Hojlund.
Sulla prima pagina trovano spazio anche le altre principali notizie della giornata, dalla tensione tra Nato e Russia alla situazione dell’incendio in Costiera, fino al dibattito sulla legge elettorale. Napoli, allarme attacco: Hojlund non basta, Allegri cerca nuovi gol
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