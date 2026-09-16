Prima pagina Verso Firenze, Corriere dello Sport: "Il Napoli ritrova il rap di Lang"

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Allegri pensa al rilancio dell’olandese in attacco, ancora a secco dopo 215 minuti.

Il Corriere dello Sport apre l’edizione di mercoledì 16 settembre con Luciano Spalletti e Antonio Conte in primo piano. Il titolo è “Spalletti sotto tiro”, con il tecnico della Juventus chiamato ad affrontare due esami importanti contro NEC e Atalanta. I bianconeri sono già a cinque punti dalla vetta e devono fare i conti anche con gli infortuni di Yildiz, Thuram e Locatelli, mentre Kolo Muani è ancora in ritardo.

“Spalletti sotto tiro”. Conte torna a parlare di Juve

Sul quotidiano trova spazio anche Antonio Conte, tornato a parlare del suo passato alla Juventus. “L’onda social”, scrive il Corriere, dopo le dichiarazioni dell’ex tecnico bianconero e l’intervento di Carnevali in difesa di Luciano Spalletti.

In taglio laterale spazio al Napoli, atteso domenica dalla trasferta di Firenze. Il titolo è “Il Napoli ritrova il rap di Lang”: Allegri pensa al rilancio dell’olandese in attacco, ancora a secco dopo 215 minuti. Intanto Vergara, Politano e Di Lorenzo sono convocati in Nazionale.