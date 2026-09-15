Allegri e la sosta: una grande occasione per recuperare questi calciatori

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La sosta per le nazionali potrebbe trasformarsi in un'alleata preziosa per Massimiliano Allegri.

La sosta per le nazionali potrebbe trasformarsi in un'alleata preziosa per Massimiliano Allegri. Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico del Napoli potrà sfruttare questi giorni per provare a recuperare alcuni degli uomini attualmente indisponibili. Tra i calciatori che potrebbero tornare a disposizione ci sono Alex Meret, David Neres e Luca Marianucci, mentre resta ancora da chiarire la situazione relativa a Sam Beukema.

Napoli, Allegri aspetta Anguissa e McTominay

Più incerti, invece, i tempi di recupero di Frank Anguissa e Scott McTominay. I due centrocampisti sono entrambi ai box e le loro condizioni dovranno essere valutate con attenzione. Sullo sfondo resta inoltre il tema contrattuale: sia Anguissa che McTominay sono infatti a confronto con la società per i rispettivi rinnovi.