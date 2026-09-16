Prima pagina Spalletti sotto esame. Tuttosport: “Juve, pensa positivo!”

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La prima pagina di Tuttosport di mercoledì 16 settembre dedica grande spazio alla Juventus e alle parole di Sandro Campagna, ct della Nazionale di pallanuoto e grande tifoso bianconero. Il titolo scelto dal quotidiano è “Juve, pensa positivo!”.

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Campagna invita l'ambiente juventino a reagire al momento complicato e a cambiare atteggiamento: “Il momento è difficile, ma con la negatività non se ne esce”. Un messaggio rivolto anche a Luciano Spalletti, chiamato secondo Campagna a evidenziare gli aspetti positivi e a trasmettere energia alla squadra.