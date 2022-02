Focus Gazzetta - Caso plusvalenze, cosa rischiano i club se colpevoli? Gli aggiornamenti

La Gazzetta dello Sport parla del caso plusvalenze, andando a citare l'articolo 31 della Giustizia Sportiva che spiega quali possono essere le pene per le società coinvolte, fra le altre Juventus e Napoli: “Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché dalle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida”.