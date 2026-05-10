Formazione fatta: Conte ritrova Di Lorenzo! Tre recuperi e un solo assente

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Antonio Conte prepara il Napoli anti-Bologna con una novità importante e diversi rientri preziosi. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, domani sera al Maradona tornerà dal primo minuto Giovanni Di Lorenzo, pronto a riprendersi il posto nel centrodestra della difesa a tre al posto dell’ex di turno Beukema.

Tutto confermato

Completano il reparto Rrahmani e Buongiorno, mentre sulle corsie esterne dovrebbero essere confermati Politano e Gutierrez. In mediana spazio alla coppia McTominay-Lobotka, con De Bruyne e Alisson alle spalle di Hojlund. Conte, inoltre, ritrova anche Juan Jesus, Olivera e soprattutto Vergara, fermo da quasi due mesi per una lesione alla pianta del piede sinistro. L’unico indisponibile resta Neres.

Bologna, le ultime di formazione

Sul fronte Bologna, il Corriere dello Sport sottolinea come Italiano abbia ancora diversi dubbi, soprattutto in porta: “Skorupski, Ravaglia o Pessina? Ad oggi Fede sembra il favorito”. In attacco, invece, dovrebbero partire titolari Orsolini, Rowe e Castro, favorito su Odgaard e Dallinga.