Contatto ADL-Conte, apertura totale alla permanenza! Il Mattino: non si arriverà allo scontro

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Secondo quanto riportato da Il Mattino, dall’entourage dell’allenatore starebbero arrivando “segnali di apertura totale nei confronti del nuovo progetto"

Il confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si avvicina, ma intanto emergono indicazioni sempre più incoraggianti sulla possibilità che il tecnico resti sulla panchina del Napoli anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, dall’entourage dell’allenatore starebbero arrivando “segnali di apertura totale nei confronti del nuovo progetto Napoli”.

Conte resta, senza ridimensionamento

Conte, infatti, sarebbe disposto a proseguire la sua avventura in azzurro, a patto che il presidente non presenti un piano di forte ridimensionamento del club. De Laurentiis, dal canto suo, avrebbe intenzione di intervenire sul monte ingaggi, anche attraverso l’addio di Lukaku e una campagna acquisti più contenuta. Uno scenario che, però, non troverebbe una netta opposizione da parte dell’allenatore.

Conte-ADL, ci sono già stati contatti

Il Mattino sottolinea come Conte sia molto motivato dall’ambiente partenopeo e dalla sfida tecnica della prossima stagione. Inoltre, il tecnico non avrebbe intenzione di arrivare allo scontro sui temi più delicati come centro sportivo, stadio e settore giovanile. “Qualche telefonata c’è già stata”, assicura il quotidiano, lasciando intendere che la rottura al momento appaia lontana.