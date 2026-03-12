Futuro Conte già scritto: potrebbe salutare solo per due motivi

Antonio Conte resterà al Napoli fino al 2027, ovvero fino alla naturale scadenza dell'attuale contratto. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola spiegando che le parti andranno avanti salvo "rotture clamorose e scarsa identità di vedute con De Laurentiis". Il futuro del Napoli passerà dunque dalla conferma dell'attuale allenatore azzurro, al Napoli dal 2024 e con cui ha vinto uno scudetto e una Supercoppa.

Futuro Conte: dall'arrivo ai successi

Estate 2024, ecco Conte, fermo dopo la fine dell'esperienza al Tottenham. E Conte, appena arrivato, ha subito applicato la sua ricetta classica: testa bassa, pedalare e zero alibi. Senza le distrazioni delle coppe europee, ha trasformato Castel Volturno in un bunker inespugnabile. Il risultato? Scudetto il 23 maggio 2025 con vittoria sul Cagliari e così Conte, da allenatore azzurro, è entrato nella leggenda, diventando l’unico allenatore capace di vincere il tricolore con tre diverse grandi potenze del calcio italiano. Poi bis di trofei con la vittoria della Supercoppa italiana quest'anno in finale contro il Bologna.

Conte e il futuro: cosa filtra aspettando l'estate

La strada verso il 2027 sembra essere ormai tracciata, d'altronde c'è un contratto che parla. Conte può restare al Napoli anche se comunque servirà il classico incontro con De Laurentiis a fine stagione, come ogni anno d'altronde, per gettare le basi del futuro e per capire quali saranno i punti della prossima stagione. Come quelli tattici. Conte, infatti, presto potrebbe tornare al passato, al 4-1-4-1, ai Fab Four tutti insieme.