Sorpresa Beukema: è vicino alla convocazione in Nazionale

Sorpresa Sam Beukema: il difensore del Napoli, che sabato potrebbe tornare in campo perché Juan Jesus non è al meglio per leggero affaticamento, andrà in nazionale. Può essere infatti convocato dall'Olanda, è stato messo in preallarme, come scrive Repubblica oggi in edicola. Una bella notizia per un giocatore che, scrive il quotidiano, in azzurro è ancora "oggetto misterioso" mentre riceve attenzioni dal ct della sua nazionale.

