Zazzaroni ironizza: "Europa, finalmente una buona notizia per le italiane"
Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha scritto un editoriale all'interno dell'edizione di oggi riflettendo sull'andamento delle squadre di Serie A nelle coppe europee, con una punta di sarcasmo. "Finalmente una buona notizia dopo i 6 gol presi dall'Atalanta col Bayern, gli 8 della Juve col Galatasaray, i 5 dall'Inter col Bodo e i 6 dal Napoli col PSV, e in tutto fanno 25. Finalmente una buona notizia, dicevo: ai quarti di finale dell'Europa League porteremo sicuramente un'italiana".
II motivo è presto detto e risiede nel fatto che quest'oggi (ore 18:45) si gioca il derby tricolore di Europa League tra Bologna e Roma. Ci sarebbe anche la Fiorentina, ma Zazzaroni incalza: "Non sembra intenzionata a trascurare la salvezza per una Conference qualsiasi". E quindi aggiunge: "L'italian floppone non può più sorprendere, siamo pur sempre quelli che hanno saltato due edizioni di fila dei Mondiali e fine mese rischiano di realizzare il triplete della vergogna".
