Zazzaroni ironizza: "Europa, finalmente una buona notizia per le italiane"

di Fabio Tarantino

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha scritto un editoriale all'interno dell'edizione di oggi riflettendo sull'andamento delle squadre di Serie A nelle coppe europee, con una punta di sarcasmo. "Finalmente una buona notizia dopo i 6 gol presi dall'Atalanta col Bayern, gli 8 della Juve col Galatasaray, i 5 dall'Inter col Bodo e i 6 dal Napoli col PSV, e in tutto fanno 25. Finalmente una buona notizia, dicevo: ai quarti di finale dell'Europa League porteremo sicuramente un'italiana".

II motivo è presto detto e risiede nel fatto che quest'oggi (ore 18:45) si gioca il derby tricolore di Europa League tra Bologna e Roma. Ci sarebbe anche la Fiorentina, ma Zazzaroni incalza: "Non sembra intenzionata a trascurare la salvezza per una Conference qualsiasi". E quindi aggiunge: "L'italian floppone non può più sorprendere, siamo pur sempre quelli che hanno saltato due edizioni di fila dei Mondiali e fine mese rischiano di realizzare il triplete della vergogna".