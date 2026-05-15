Per ADL la scelta dell'allenatore è cruciale: spunta nuova data per summit con Conte

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Il Napoli pensa prima alla Champions League, ma subito dopo sarà tempo di programmare il futuro. Come sottolinea La Repubblica, il confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte potrebbe andare in scena immediatamente dopo la trasferta di Pisa, con l’obiettivo di chiarire al più presto le strategie per la prossima stagione.

Conte-De Laurentiis, i temi sul tavolo

Il quotidiano evidenzia come, nella gestione De Laurentiis, il ruolo dell’allenatore sia sempre stato centrale anche per compensare una struttura societaria considerata piuttosto snella. Lo stesso sarebbe accaduto con Conte, spesso investito di responsabilità superiori rispetto a quelle strettamente tecniche. Proprio questo sarà uno dei temi principali dell’incontro tra presidente e allenatore, chiamati a capire se esistano ancora sintonia e condizioni per andare avanti insieme. Il Napoli, infatti, non può più rimandare le scelte legate alla programmazione dopo una stagione complicata dentro e fuori dal campo.