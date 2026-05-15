Caos calendari, passa la linea della Lega: "Più forte del Prefetto, una sconfitta per il Paese"

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La decisione di disputare domenica alle 12 le cinque partite decisive per la corsa Champions continua a far discutere in tutta Italia.

La decisione di disputare domenica alle 12 le cinque partite decisive per la corsa Champions continua a far discutere. In un editoriale su Tuttosport, il direttore Guido Vaciago ha commentato duramente la vicenda legata allo spostamento delle gare inizialmente previste per lunedì. “Ha vinto la Lega. Forse anche i tifosi”, scrive Vaciago, sottolineando però come il vero problema sia stato comunicare tutto soltanto all’ultimo momento. Secondo il direttore di Tuttosport, la mediazione dell’Avvocatura dello Stato avrebbe rafforzato la posizione della Lega Serie A nei confronti di Viminale e Prefettura di Roma.

Passa la linea della Lega e quella dei tifosi

Vaciago evidenzia inoltre come abbia prevalso “il rispetto per chi deve andare allo stadio”, pur ricordando l’errore iniziale della sovrapposizione tra derby di Roma e Internazionali d’Italia. Infine la stoccata conclusiva: “Che la questione sia arrivata davanti a uno dei massimi organi legali della Repubblica è una sconfitta del sistema Paese”.