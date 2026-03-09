Futuro Juan Jesus e Spinazzola, Il Mattino a sorpresa: "Loro conferma non è scontata"

Futuro Juan Jesus e Spinazzola, Il Mattino a sorpresa: "Loro conferma non è scontata"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Il futuro di alcuni elementi dell’attuale rosa attuale del Napoli potrebbe essere oggetto di valutazioni in vista della prossima estate. Secondo quanto riferisce Il Mattino, non sarebbe infatti così scontata la permanenza in azzurro del difensore brasiliano Juan Jesus e dell'esterno difensivo Leonardo Spinazzola.

L’ipotesi non nasce tanto dal rendimento dei due calciatori, quanto piuttosto da riflessioni legate all’età e alle possibili strategie del club per rinnovare la rosa nella prossima stagione. La decisione finale dipenderà da diversi fattori, ma la dirigenza starebbe già monitorando alcuni possibili profili alternativi spiega il quotidiano.