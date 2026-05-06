Futuro Lobotka, Gazzetta: "Permanenza non è scontata, c'è clausola rescissoria"
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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Stanislav Lobotka resta tutto da definire. Il regista del SSC Napoli starebbe valutando attentamente i prossimi passi della propria carriera, in uno scenario che lascia aperte diverse possibilità.
Il centrocampista slovacco ha un contratto con gli azzurri fino al 2027, ma nel suo accordo è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro esercitabile entro la prima metà di luglio. Una situazione che rende meno certa del previsto la sua permanenza all’ombra del Vesuvio.
Lobotka è stato uno degli uomini chiave dei due scudetti conquistati dal Napoli negli ultimi anni, autentico punto di riferimento nella costruzione del gioco e negli equilibri della squadra.
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