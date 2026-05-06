McTominay-Napoli, si lavora al rinnovo: la situazione

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Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Napoli è pronto a costruire il proprio futuro attorno a Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, protagonista di una stagione di altissimo livello, sarebbe infatti vicino al rinnovo di contratto con il club azzurro e vorrebbe che la situazione venga definita prima dei Mondiali.

In questa direzione stanno lavorando i suoi agenti e il Napoli, intenzionati a prolungare ulteriormente il rapporto e a trasformare Scott in uno dei simboli della squadra del domani. La ribalta internazionale potrebbe inevitabilmente aumentare il suo valore di mercato e attirare l’interesse di diversi top club europei alla ricerca di fisicità, leadership e qualità offensiva.

Il contratto dell’ex Manchester United scade attualmente nel 2028, ma il Napoli vuole blindarlo quanto prima. Anche perché il feeling tra McTominay e la città è diventato fortissimo: lo scozzese si sarebbe ambientato perfettamente, conquistato dall’atmosfera di Napoli e dal calore dei tifosi. Un legame che il club spera possa diventare decisivo per trattenerlo ancora a lungo in azzurro.