Repubblica: "Conte probabile nuovo Ct Italia, ADL punta su Sarri"
Il futuro della panchina del Napoli continua a tenere banco e il nome di Maurizio Sarri resta uno dei più caldi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di la Repubblica, il tecnico della Lazio sarebbe tra i principali candidati qualora Antonio Conte dovesse lasciare il club azzurro a fine campionato.
Il quotidiano sottolinea come Sarri sia concentrato sul finale di stagione con la Lazio, impegnata nella corsa all’ottavo posto ma soprattutto nella doppia semifinale di Coppa Italia contro l Internazionale Milano. “L’allarme resta forte: con Conte probabile prossimo ct dell’Italia, il Napoli punta sull’allenatore della Lazio per l’eventuale successione”, si legge nel pezzo di Repubblica.
Sempre secondo la Repubblica, saranno decisivi gli incontri di fine stagione tra Sarri, Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis per capire se l’ipotesi Napoli potrà realmente trasformarsi in qualcosa di concreto.
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