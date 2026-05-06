Retroscena su Lukaku: questa l'accoglienza dei compagni al suo ritorno

vedi letture

Il quotidiano sottolinea come il chiarimento avvenuto con Antonio Conte abbia contribuito ad abbassare la tensione

Secondo quanto riferito da La Repubblica, il rapporto tra Romelu Lukaku e il Napoli sarebbe ormai destinato a chiudersi in estate attraverso una separazione consensuale. Dopo il caso legato al viaggio ad Anversa per curarsi senza l’autorizzazione del club, la situazione si sarebbe progressivamente distesa anche grazie all’atteggiamento dello spogliatoio, che non avrebbe fatto pesare al belga quanto accaduto nelle ultime settimane.

Il quotidiano sottolinea come il chiarimento avvenuto con Antonio Conte abbia contribuito ad abbassare la tensione, consentendo all’attaccante di tornare ad allenarsi regolarmente a Castel Volturno ed evitando ulteriori frizioni con la società o nuove sanzioni disciplinari. Fondamentale, in questo senso, anche il lavoro di mediazione svolto dall’agente Federico Pastorello.