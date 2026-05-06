Lukaku pensa già al futuro lontano da Napoli: le possibili destinazioni

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Il Corriere dello Sport analizza anche gli scenari futuri legati a Romelu Lukaku

Il Corriere dello Sport analizza anche gli scenari futuri legati a Romelu Lukaku e lascia intendere come il destino dell’attaccante sembri ormai indirizzato. Nonostante un contratto ancora valido fino al 30 giugno 2027 e un ingaggio molto elevato, favorito anche dai benefici del Decreto Crescita, l’ipotesi più concreta appare quella di una separazione anticipata.

Al momento non esistono ancora trattative ufficiali, ma la sensazione è che né il giocatore né il club abbiano intenzione di arrivare insieme alla naturale scadenza del contratto. Ogni valutazione verrà comunque rinviata al periodo successivo al Mondiale e all’apertura del mercato estivo, quando la situazione sarà affrontata in maniera definitiva.

Intanto iniziano già a circolare le prime possibili destinazioni: dalla Turchia alla Ligue 1 con l’ipotesi Monaco FC, fino a un ritorno romantico all’ Anderlecht, il club dove tutto era iniziato. Per ora restano soltanto suggestioni, ma il futuro di Lukaku sembra sempre più lontano da Napoli.