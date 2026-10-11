Anguissa recupera per Villarreal-Napoli? Oggi il test decisivo: le ultime

Anguissa recupera per Villarreal-Napoli? Oggi il test decisivo: le ultimeTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:30Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli prepara la trasferta di Champions contro il Villarreal. Allegri avrà diverse assenze, ma spera di recuperare Anguissa: decisivo l'allenamento di oggi.

Archiviato il 3-0 contro il Frosinone, il Napoli deve immediatamente concentrarsi sulla Champions League. Martedì alle 21 gli azzurri saranno impegnati all'Estadio de la Ceramica contro il Villarreal per la seconda giornata della fase campionato. Massimiliano Allegri dovrà rinunciare sicuramente a Marianucci e Giovane, esclusi dalla lista UEFA, oltre agli infortunati Alisson, Buongiorno, Favasuli, Olivera e Vergara.

Anguissa, oggi la prova decisiva per la convocazione

L'unico recupero possibile riguarda Frank Anguissa. Come scrive il Corriere dello Sport, il centrocampista ieri non è stato convocato contro il Frosinone "a causa della lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra rimediata prima della sosta a Firenze". La giornata di oggi sarà fondamentale per valutarne le condizioni: "Se Frank riuscirà a sostenere un certo ritmo, allora domani partirà con la squadra". Allegri spera dunque di ritrovare Anguissa già per la delicata trasferta spagnola.