McTominay può partire titolare col Villarreal? Le prime sensazioni da Castel Volturno

Allegri dovrà valutare attentamente le risposte dello scozzese in vista della trasferta contro il Villarreal, considerando anche la distanza ravvicinata

Il Napoli può finalmente riabbracciare Scott McTominay. Trentadue giorni dopo l'intervento effettuato a Manchester, il centrocampista scozzese è tornato in campo contro il Frosinone, rispettando il programma stabilito da Massimiliano Allegri: circa mezz'ora per ricominciare a prendere confidenza con il ritmo partita. McTominay ha mostrato subito personalità e ha anche avuto un paio di opportunità per lasciare il segno in area, senza riuscire a concretizzarle. Dopo oltre un mese di stop, però, la priorità è recuperare gradualmente la migliore condizione.

McTominay dal 1' col Villarreal? Allegri deve decidere

Il prossimo interrogativo riguarda già la Champions. Come spiega Il Mattino, Allegri dovrà valutare attentamente le risposte dello scozzese in vista della trasferta contro il Villarreal, considerando anche la distanza ravvicinata dalla sfida col Frosinone. Una nuova partenza dalla panchina resta un'ipotesi concreta, così da aumentare progressivamente il minutaggio senza forzare i tempi. Le prossime sedute serviranno quindi a capire se McTominay sia già pronto per tornare titolare oppure se il suo reinserimento proseguirà in maniera più graduale.