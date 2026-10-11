Rivoluzione Allegri: con le sue scelte a sorpresa ha rigenerato il Napoli

Il 3-0 al Frosinone premia le scelte di Massimiliano Allegri. Il cambio di sistema sorprende Alvini e regala al Napoli maggiore qualità e imprevedibilità.

La pressione era altissima, ma Massimiliano Allegri ha risposto cambiando profondamente il Napoli. Il 3-0 al Frosinone diventa così una risposta anche alle critiche ricevute dal tecnico nelle ultime settimane. Come sottolinea Repubblica, al Maradona si respirava già un clima da ultima spiaggia e qualsiasi risultato diverso dalla vittoria avrebbe aumentato ulteriormente la pressione sull'allenatore. Allegri ha invece scelto di rompere con il recente passato, arretrando De Bruyne accanto a Lobotka e schierando contemporaneamente Neres, Lang e Hojlund. "Gli azzurri sono stati rigenerati dalla sosta e dalla rivoluzione tattica di Allegri, la cui scelta di spedire in soffitta il 4-3-3 è stata subito premiata dai tre punti".

Allegri cambia tutto, Alvini non trova le contromisure

Il nuovo assetto ha tolto punti di riferimento al Frosinone: "Sul Maradona aleggiava già un clima da ultima spiaggia e per questo Allegri ha trasformato la ripresa del campionato in un nuovo inizio, stravolgendo equilibri e assetto del suo Napoli. Difesa ibrida (a tre e mezzo) con l’arrembante Di Lorenzo a destra e l’esordiente Badiashile bloccato sull’altra fascia, mediana di qualità composta da De Bruyne e Lobotka e la fantasia di Neres e Lang al servizio di Hojlund". Una soluzione che ha messo in difficoltà la squadra di Massimiliano Alvini, che "è andata subito in difficoltà nella fase di non possesso per la mancanza di punti di riferimento e l’inferiorità numerica in mezzo al campo".