Moviola CdS: "Rigore Napoli sotto soglia, ma il contatto c'è! Giusto farlo ripetere"

Promossa nel complesso la direzione di Feliciani in Napoli-Frosinone. Il rigore su Hojlund è generoso, ma il contatto con Cittadini esiste.

La direzione di Ermanno Feliciani in Napoli-Frosinone viene giudicata complessivamente positiva. Sono 19 i falli fischiati durante la partita, compreso quello che porta al calcio di rigore per gli azzurri. Come sottolinea la moviola del Corriere dello Sport, il penalty "è sotto soglia, ma il contatto c'è. Hojlund si era conquistato il vantaggio rispetto a Cittadini che intervenendo da dietro si è preso un rischio che ha finito per pagare, anche se l'intervento non è nettissimo".

Perché il rigore di Hojlund è stato ripetuto

Corretta anche la decisione di far ripetere il penalty dopo la parata di Palmisani sul primo tentativo di Hojlund. Il regolamento stabilisce che "il portiere difendente deve avere almeno parte di un piede che tocchi o sia in linea o sia dietro la linea di porta". Al momento della conclusione il portiere del Frosinone aveva invece entrambi i piedi oltre la linea e, avendo tratto vantaggio dall'infrazione parando il tiro, ha reso necessaria la ripetizione. Sul secondo tentativo si è presentato De Bruyne, che ha trasformato.