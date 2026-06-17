Nuova insidia per l'Inter, Gazzetta dello Sport: "Bastoni, c'è il Real"
Alessandro Bastoni finisce nel mirino del Real Madrid. È questa la notizia principale dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che apre con il titolo: "Bastoni, c'è il Real".
Secondo il quotidiano rosa, il difensore dell'Inter sarebbe entrato nella ristretta lista dei rinforzi individuati dal club spagnolo per il reparto arretrato. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma la candidatura del centrale nerazzurro viene considerata concreta e di alto profilo.
Bastoni nel mirino del Real Madrid: l'Inter aspetta la decisione
La Gazzetta evidenzia come "l'Inter chieda 70 milioni", una valutazione che coinciderebbe con quella già formulata dal Barcellona nei mesi scorsi. Tuttavia, il nodo principale riguarda la volontà del giocatore: "l'ultima parola spetta al tecnico, non ancora arrivato", si legge nel richiamo di prima pagina.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro