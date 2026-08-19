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Riparte la Serie A, Il Mattino: "Tutti a caccia dell’Inter. Allegri e Spalletti inseguono Chivu”

Riparte la Serie A, Il Mattino: "Tutti a caccia dell’Inter. Allegri e Spalletti inseguono Chivu”TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Sulla prima pagina di oggi, il quotidiano Il Mattino, dedica spazio al Napoli e all’imminente debutto in campionato contro il Genoa. Il quotidiano presenta così la sfida in programma sabato: “Sabato Genoa-Napoli. Campionato, si riparte tutti a caccia dell’Inter. Allegri e Spalletti inseguono Chivu”.

Napoli, si parte col Genoa

Un avvio di stagione che vedrà dunque il Napoli di Massimiliano Allegri subito impegnato a Marassi, con l’obiettivo di partire con il piede giusto e inserirsi nella corsa al vertice. Il riferimento è all’Inter di Cristian Chivu, indicata come la squadra da inseguire nella nuova Serie A.