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Calciomercato, Corriere dello Sport: "Napoli, Sarri vuole Anguissa"
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L’Atalanta potrebbe infatti inserirsi nella situazione legata al futuro del giocatore, mentre il Napoli sta lavorando per blindarlo.
La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, mercoledì 19 agosto 2026, dedica spazio anche al mercato del Napoli e, in particolare, al futuro di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese è tornato al centro delle voci di mercato per l’interesse dell’Atalanta.
Napoli, Sarri vuole Anguissa
Il quotidiano titola “Napoli, Sarri vuole Anguissa”, sottolineando il gradimento dell’allenatore per il centrocampista azzurro. L’Atalanta potrebbe infatti inserirsi nella situazione legata al futuro del giocatore, mentre il Napoli sta lavorando per blindarlo. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, spinge per trattenere Anguissa e arrivare al rinnovo del contratto
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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