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Calciomercato, Corriere dello Sport: "Napoli, Sarri vuole Anguissa"

Calciomercato, Corriere dello Sport: "Napoli, Sarri vuole Anguissa"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
L’Atalanta potrebbe infatti inserirsi nella situazione legata al futuro del giocatore, mentre il Napoli sta lavorando per blindarlo.

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, mercoledì 19 agosto 2026, dedica spazio anche al mercato del Napoli e, in particolare, al futuro di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese è tornato al centro delle voci di mercato per l’interesse dell’Atalanta.

Napoli, Sarri vuole Anguissa

Il quotidiano titola “Napoli, Sarri vuole Anguissa”, sottolineando il gradimento dell’allenatore per il centrocampista azzurro. L’Atalanta potrebbe infatti inserirsi nella situazione legata al futuro del giocatore, mentre il Napoli sta lavorando per blindarlo. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, spinge per trattenere Anguissa e arrivare al rinnovo del contratto