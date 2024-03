"Hanno combinato un grosso guaio": Cajuste, Zielinski ed una lista Champions sbagliata

Così il Corriere dello Sport scrive dell'emergenza che il Napoli sarà costretto ad affrontare a centrocampo nella sfida di ritorno con il Barcellona.

"In infermeria ci sta ancora Cajuste, che pensa esclusivamente alla Champions, alla trasferta in Catalogna: il guaio l'hanno combinato, e anche grosso, nel momento in cui sono state compilate le liste per la Champions". Così il Corriere dello Sport scrive dell'emergenza che il Napoli sarà costretto ad affrontare a centrocampo nella sfida di ritorno con il Barcellona.

"Nella lista Champions non sono stati inseriti né Demme (che non può giocare neppure in campionato), né Dendoncker, un acquisto di gennaio che è già diventato un mistero assai buffo, e né Zielinski, perché avrebbero voluto valutare, anzi sperimentare (cit. De Laurentiis) Traorè, per decidere un eventuale riscatto. Come se non fosse stato possibile farlo portandosi anche il polacco, che ha il torto di essere in scadenza di contratto e promesso sposo dell'Inter".